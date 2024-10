India: Anggel's Share presenta il tour di Castello Di Querceto in India

08 Ottobre 2024_ Anggel's Share, un'importante azienda indiana specializzata in vini e liquori, annuncia un esclusivo tour in India dedicato al...

08 Ottobre 2024_ Anggel's Share, un'importante azienda indiana specializzata in vini e liquori, annuncia un esclusivo tour in India dedicato al rinomato marchio toscano Castello Di Querceto. Questo evento si svolgerà dal 16 al 18 ottobre 2024, offrendo ai wine lovers di Mumbai, Bangalore e Delhi l'opportunità di scoprire l'eleganza dei vini toscani attraverso esperienze di degustazione uniche. Marco Fizialetti, rappresentante di Castello Di Querceto, guiderà i partecipanti in un viaggio affascinante nel mondo dei vini toscani, condividendo la storia e l'artigianato che caratterizzano il marchio. La notizia è riportata da passionateinmarketing.com. Il tour promette di avvicinare i consumatori indiani alla tradizione vinicola italiana, sottolineando l'importanza del mercato indiano per il settore vinicolo.