India: AnnaMaya porta i sapori d'Italia a New Delhi con un menù esclusivo

04 Settembre 2024_ AnnaMaya, il moderno food hall situato all'Andaz Delhi, offre un'esperienza culinaria unica dedicata all'Italia con un menù di cinque portate, curato dall'Executive Chef italiano Matteo Fracalossi. Durante tutto il mese di settembre, gli ospiti possono gustare piatti autentici italiani, accompagnati dai migliori vini del Bel Paese, in un viaggio gastronomico che soddisfa sia i vegetariani che i non-vegetariani. Tra le delizie proposte ci sono le Capesante Hokkaido e il Lombo di Agnello arrosto, tutti abbinati a vini italiani di alta qualità, come il Pinot Grigio e il Montepulciano d'Abruzzo. La notizia è riportata da travellersworldonline.com. Questo evento rappresenta un'opportunità per gli amanti della cucina italiana di vivere un'esperienza gastronomica indimenticabile a New Delhi.