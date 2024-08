India: Annunciate le elezioni in Jammu e Kashmir con tre fasi di voto

18 Agosto 2024_ Le elezioni tanto attese in Jammu e Kashmir sono state annunciate e si svolgeranno in tre fasi il 18 e 25 settembre e il 1 ottobre,...

18 Agosto 2024_ Le elezioni tanto attese in Jammu e Kashmir sono state annunciate e si svolgeranno in tre fasi il 18 e 25 settembre e il 1 ottobre, con i risultati previsti per il 4 ottobre. Queste elezioni rappresentano un momento cruciale per la regione, poiché potrebbero segnare un ritorno alla statualità e testare la resilienza politica in un territorio che ha subito profondi cambiamenti dopo l'abrogazione dell'Articolo 370 nel 2019. La situazione politica è complessa, con un contesto elettorale che vede la partecipazione di partiti regionali e nazionali, tra cui il Bharatiya Janata Party (BJP) e il Congresso, mentre la sicurezza rimane una preoccupazione centrale. La notizia è riportata da Pragativadi. Le elezioni sono osservate anche a livello internazionale, data l'importanza strategica della regione e l'interesse globale per la sua stabilità.