India: Apertura del primo Armani/Caffe a Mumbai segna l'ingresso del marchio italiano nel mercato indiano

15 Settembre 2024_ Reliance Brands Limited ha inaugurato il primo Armani/Caffe a Mumbai, India, portando l'eleganza italiana nel settore della ristorazione. Questo nuovo locale offre un'esperienza culinaria che riflette il prestigio del marchio Armani, combinando design raffinato e alta gastronomia. L'apertura rappresenta un passo significativo per il marchio italiano, che mira a conquistare il mercato indiano sempre più in espansione. La notizia è stata riportata da gnewsnetworks.com. L'Armani/Caffe si unisce a una serie di iniziative che vedono l'Italia protagonista nel panorama gastronomico globale, sottolineando l'interesse crescente per la cultura e lo stile di vita italiani in India.