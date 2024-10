India: Approvati due progetti ferroviari per Andhra Pradesh, Telangana e Bihar

24 Ottobre 2024_ Il governo indiano ha approvato due progetti ferroviari che interesseranno gli stati di Andhra Pradesh, Telangana e Bihar, con un costo totale stimato di 6.798 crore di rupie. I progetti includono il raddoppio della linea Narkatiaganj-Raxaul-Sitamarhi-Darbhanga e la costruzione di una nuova linea tra Errupalem e Namburu, per un totale di 313 km di rete ferroviaria. Questi sviluppi miglioreranno la connettività regionale, favorendo il trasporto di merci e passeggeri e contribuendo alla crescita socio-economica delle aree coinvolte. La notizia è stata riportata da The Hindu Business Line. I progetti sono parte della visione del Primo Ministro Narendra Modi per un'India più connessa e sostenibile, e mirano a migliorare le opportunità di lavoro nelle regioni interessate.