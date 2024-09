India: Approvato il Bill anti-violenza sulle donne in West Bengal

03 Settembre 2024_ L'Assemblea del West Bengal ha approvato all'unanimità il Bill Aparajita Women and Child (West Bengal Criminal Laws Amendment) 2024, volto a combattere la violenza di genere. Il Ministro della Legge, Moloy Ghatak, ha presentato il disegno di legge durante una sessione speciale, definito dalla Chief Minister Mamata Banerjee come "storico". La legge prevede pene severe, inclusa la pena di morte per i colpevoli di stupro che causano la morte della vittima. La notizia è riportata da thehindu.com. Questo provvedimento arriva in risposta a un recente caso di stupro e omicidio di una dottoressa, evidenziando l'impegno del governo del West Bengal per la sicurezza delle donne e dei bambini.