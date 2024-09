India: Approvato il progetto 'one nation, one Election' dal governo centrale

18 Settembre 2024_ Il governo indiano ha approvato il progetto 'one nation, one Election', che prevede elezioni simultanee per il Lok Sabha e le...

18 Settembre 2024_ Il governo indiano ha approvato il progetto 'one nation, one Election', che prevede elezioni simultanee per il Lok Sabha e le Assemblee statali, come raccomandato da un comitato guidato dall'ex presidente Ram Nath Kovind. La proposta include anche la creazione di un 'Implementation Group' per gestire l'esecuzione delle raccomandazioni e la preparazione di un registro elettorale comune. Il comitato ha suggerito 18 emendamenti costituzionali, alcuni dei quali richiederanno l'approvazione del Parlamento. La notizia è stata riportata da The Hindu Business Line. Il progetto mira a semplificare il processo elettorale in India, dove attualmente le elezioni locali sono gestite da commissioni elettorali statali, mentre il Lok Sabha è sotto la giurisdizione della Commissione Elettorale dell'India.