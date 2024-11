India: Aprilia lancia il nuovo modello Tuono 457 sul mercato indiano

04 Novembre 2024_ Aprilia, il noto produttore di motociclette premium con sede in Italia, si prepara a lanciare il suo nuovo modello Tuono 457 in...

04 Novembre 2024_ Aprilia, il noto produttore di motociclette premium con sede in Italia, si prepara a lanciare il suo nuovo modello Tuono 457 in India. La moto, che rappresenta una versione naked della supersportiva RS 457, debutterà al salone EICMA 2024, in programma dal 7 al 10 novembre. Inoltre, il Tuono 457 sarà presente anche all'India Bike Week 2024, che si svolgerà a Goa dal 6 dicembre. I dettagli sul prezzo e sulle specifiche tecniche sono ancora riservati, ma si prevede che il costo si aggiri tra i 3,90 e i 4 lakh di rupie. La notizia è stata riportata da news18.com. Aprilia continua a espandere la sua presenza nel mercato indiano, unendo l'innovazione italiana con le esigenze dei motociclisti locali.