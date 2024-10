India: Aquazzura apre il suo primo flagship store a New Delhi con un tocco italiano

07 Ottobre 2024_ Aquazzura, il celebre marchio di calzature fondato dal designer colombiano Edgardo Osorio, ha inaugurato il suo primo flagship store in India presso il Chanakya Mall di New Delhi. Il brand, noto per le sue creazioni artigianali realizzate in Italia, ha trovato un mercato in crescita tra le donne indiane, appassionate di moda e eventi. Osorio ha dichiarato che il negozio è stato progettato per riflettere l'estetica unica di Aquazzura, con decorazioni ispirate ai giardini magici e realizzate da artigiani locali. La notizia è stata riportata da elle.in, evidenziando l'importanza della collaborazione tra culture diverse nel mondo della moda. Aquazzura prevede anche future collaborazioni con designer indiani, ampliando ulteriormente la sua presenza nel mercato indiano.