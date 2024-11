India: Aquazzura apre il suo primo store a Delhi con un tocco di design italiano

09 Novembre 2024_ Aquazzura, il marchio di lusso fiorentino fondato dal designer colombiano Edgardo Osorio, ha inaugurato il suo primo negozio in India presso il centro commerciale The Chanakya a Delhi. Il design del negozio, realizzato dalla designer olandese Marie-Anne Oudejans, incorpora abilità artigianali indiane e richiami all'estetica dei giardini italiani, creando un'atmosfera immersiva per i clienti. La boutique presenta elementi decorativi ispirati ai giardini italiani, come archi e motivi floreali, e include tappeti realizzati a mano da artigiani locali di Jaipur. La notizia è riportata da architecturaldigest.in. Con questa apertura, Aquazzura mira a far crescere la propria presenza nel mercato indiano, offrendo un'esperienza di shopping unica che celebra la fusione tra il design italiano e l'artigianato indiano.