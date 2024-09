India: Aquazzura inaugura il suo primo negozio a New Delhi con un tocco di eleganza italiana

26 Settembre 2024_ Il marchio di calzature italiano Aquazzura ha aperto il suo primo negozio in India presso il Chanakya Mall di New Delhi, in...

26 Settembre 2024_ Il marchio di calzature italiano Aquazzura ha aperto il suo primo negozio in India presso il Chanakya Mall di New Delhi, in collaborazione con DS Luxury Retail Limited. Il design del negozio, realizzato con l'artista olandese Marie-Anne Oudejans, celebra l'estetica mediterranea attraverso motivi floreali e richiami ai giardini italiani. L'ambiente è caratterizzato da tonalità di aqua e dettagli eleganti, creando un'atmosfera che ricorda la bellezza di un giardino italiano. La notizia è riportata da retail4growth.com. Aquazzura prevede di espandere la sua presenza in Asia e Medio Oriente con ulteriori aperture, confermando l'interesse crescente per il mercato indiano.