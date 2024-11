India: Arrestato Arsh Dalla, legato al Khalistan Tiger Force, in Canada

10 Novembre 2024_ Arsh Dalla, noto terrorista associato al Khalistan Tiger Force (KTF), è stato arrestato in Ontario, Canada, dopo un incidente di sparatoria avvenuto il 28 ottobre. Dalla è accusato di gestire moduli terroristici per conto di Hardeep Singh Nijjar, un terrorista designato ucciso nel giugno dello scorso anno. Le autorità canadesi hanno arrestato due uomini in relazione all'incidente, mentre la polizia del Punjab ha catturato due membri della gang di Dalla coinvolti nell'omicidio di un attivista sikh. La notizia è stata riportata da The Hindu. Arsh Dalla è stato designato terrorista dal governo indiano per il suo coinvolgimento in omicidi mirati, finanziamento del terrorismo e traffico di droga e armi.