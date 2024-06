India: Arrestato il Primo Ministro di Delhi Arvind Kejriwal per presunta corruzione

26 Giugno 2024_ Il Primo Ministro di Delhi, Arvind Kejriwal, è stato arrestato dalla Central Bureau of Investigation (CBI) in relazione a un presunto caso di corruzione legato a uno scandalo sulle accise. L'arresto è avvenuto dopo aver ottenuto il permesso da un tribunale cittadino per approfondire l'indagine e svelare una più ampia cospirazione. La CBI ha richiesto una custodia di cinque giorni per interrogare Kejriwal e confrontarlo con prove cruciali e altri accusati. Il giudice speciale Amitabh Rawat ha autorizzato l'arresto dopo che la CBI ha presentato una richiesta dettagliata. The Free Press Journal riporta che i rappresentanti della CBI hanno difeso le loro azioni, mentre i legali di Kejriwal hanno contestato la richiesta di custodia. Kejriwal è il leader del partito Aam Aadmi Party (AAP).