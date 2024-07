India: Arrestato in Italia il criminale Amarjeet Bishnoi

18 Luglio 2024_ La polizia del Rajasthan ha ottenuto un grande successo con l'arresto del ricercato Amarjeet Bishnoi in Italia. Bishnoi, legato alla gang del noto gangster Rohit Godara, è stato catturato a Trapani, in Sicilia, grazie alla collaborazione tra le forze dell'ordine italiane e indiane. La polizia del Rajasthan cercava Bishnoi da molto tempo per il suo coinvolgimento in numerosi crimini gravi nello stato indiano. La notizia dell'arresto è stata condivisa sui social media dall'ADG (Crime) IPS MN Dinesh. Secondo quanto riportato da hindi.oneindia.com, l'arresto è avvenuto grazie alle informazioni fornite dall'Anti-Gangster Task Force del Rajasthan. Questo evento sottolinea l'efficacia della cooperazione internazionale nella lotta contro il crimine.