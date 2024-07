India: Arrestato in Italia il gangster Amarjeet Bishnoi

22 Luglio 2024_ La polizia italiana ha arrestato Amarjeet Bishnoi, un noto gangster legato a numerosi crimini in Rajasthan, India. L'arresto è avvenuto grazie alle informazioni fornite dalla Anti-Gangster Task Force (AGTF) del Rajasthan. Tuttavia, il processo per riportare Bishnoi in India potrebbe richiedere molto tempo, dipendendo dagli accordi di estradizione tra i due Paesi. La polizia del Rajasthan ha già iniziato a preparare la documentazione necessaria per l'estradizione tramite la CBI (Central Bureau of Investigation). Lo riporta patrika.com. Bishnoi è accusato di essere coinvolto in vari crimini, inclusa l'omicidio di Raju Tehat, e il suo arresto rappresenta un passo significativo nella lotta contro le gang criminali in India.