India: Arrestato militante del gruppo terroristico Jaish-e-Mohammed in un'importante operazione della NIA

06 Ottobre 2024_ La National Investigation Agency (NIA) ha arrestato Sheikh Sultan Salah Uddin Ayubi, noto militante del gruppo terroristico pakistano Jaish-e-Mohammed (JeM), in un caso di cospirazione di grande rilevanza. L'operazione ha visto la NIA effettuare perquisizioni in 26 località di cinque stati indiani, tra cui Assam, Maharashtra, Uttar Pradesh, Delhi e Jammu e Kashmir, sequestrando documenti compromettenti e dispositivi elettronici. Gli indagati sono accusati di radicalizzare individui e reclutare giovani per attività terroristiche violente, con piani per attacchi in tutto il Paese. La notizia è riportata da The Hindu. Le indagini sono in corso per approfondire ulteriormente i legami e le attività del gruppo terroristico in India.