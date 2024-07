India: Arrestato proprietario agricolo italiano per morte di lavoratore indiano

3 Luglio 2024_ La polizia italiana ha arrestato il proprietario di un'azienda agricola per aver abbandonato un lavoratore indiano ferito, che è poi...

3 Luglio 2024_ La polizia italiana ha arrestato il proprietario di un'azienda agricola per aver abbandonato un lavoratore indiano ferito, che è poi deceduto. Il 31enne Satnam Singh è stato lasciato senza assistenza medica dopo che la sua mano è stata amputata da una macchina agricola vicino a Roma. Singh è morto per eccessiva perdita di sangue due giorni dopo in un ospedale romano. L'arresto del presunto responsabile, Antonello Lovato, è avvenuto martedì. Lo riporta jantaserishta.com. La vicenda ha scosso l'opinione pubblica italiana e ha sollevato indignazione contro lo sfruttamento dei lavoratori migranti.