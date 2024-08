India: Arwa Turra, la prima donna indiana a conseguire un master all'Accademia di Belle Arti di Firenze

23 Agosto 2024_ Arwa Turra, un'artista multidisciplinare di Udaipur, ha recentemente completato un master in Studio Arts presso l'Accademia di Belle...

23 Agosto 2024_ Arwa Turra, un'artista multidisciplinare di Udaipur, ha recentemente completato un master in Studio Arts presso l'Accademia di Belle Arti di Firenze, diventando la prima donna indiana a conseguire questo titolo. La sua opera, che rappresenta l'identità dell'India rurale, include una tradizionale teiera indiana, simbolo della cultura del tè nel paese. Arwa ha studiato durante la pandemia, iniziando il suo percorso accademico mentre si trovava in Sri Lanka, e ha scelto di rappresentare elementi della tradizione indiana, come le foglie di tulsi e le antiche pitture di Lepakshi. La notizia è stata riportata da pressnote.in, evidenziando il legame culturale tra India e Italia attraverso l'arte. Arwa ha condiviso che il suo lavoro mira a celebrare la vita quotidiana indiana, utilizzando tecniche classiche apprese durante il suo percorso formativo.