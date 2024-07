India: Assam colpita da gravi inondazioni, 64 morti

5 Luglio 2024_ La situazione delle inondazioni in Assam è peggiorata, colpendo oltre 24 lakh persone in 30 distretti. Due ulteriori decessi hanno...

5 Luglio 2024_ La situazione delle inondazioni in Assam è peggiorata, colpendo oltre 24 lakh persone in 30 distretti. Due ulteriori decessi hanno portato il bilancio delle vittime a 64. Le inondazioni, frane e tempeste hanno devastato colture, bestiame e infrastrutture. Le operazioni di soccorso sono in corso, con evacuazioni e rifugi temporanei. The Hindu riporta che il Primo Ministro Himanta Biswa Sarma e i ministri del governo stanno supervisionando le operazioni di soccorso nelle aree colpite. Le squadre di gestione delle emergenze hanno evacuato centinaia di persone e animali, mentre il fiume Brahmaputra continua a superare i livelli di pericolo.