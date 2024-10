India: Assassinio di Baba Siddique scuote Mumbai e riaccende timori sulla sicurezza

13 Ottobre 2024_ Baba Siddique, figura di spicco della politica di Mumbai, è stato assassinato il 12 ottobre 2024, colpito da tre assalitori davanti all'ufficio di suo figlio a Bandra Est. Nonostante fosse protetto da un sistema di sicurezza di categoria Y, il suo omicidio ha sollevato interrogativi sulla vulnerabilità dei politici in India. Le indagini hanno rivelato possibili legami con la nota gang di Lawrence Bishnoi, già coinvolta in crimini violenti, mentre la comunità politica esprime preoccupazione per la sicurezza pubblica. La notizia è stata riportata da Hindustan Times. Questo omicidio segna un tragico ritorno alla violenza politica a Mumbai, una città che sembrava aver superato un'era di omicidi e guerre tra bande.