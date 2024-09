India: Atishi diventa la nuova Chief Minister di Delhi

22 Settembre 2024_ Atishi, leader di spicco dell'Aam Aadmi Party (AAP), è pronta a prestare giuramento come nuova Chief Minister di Delhi, diventando...

22 Settembre 2024_ Atishi, leader di spicco dell'Aam Aadmi Party (AAP), è pronta a prestare giuramento come nuova Chief Minister di Delhi, diventando la più giovane a ricoprire questa carica. Succederà ad Arvind Kejriwal e il suo giuramento avverrà alle 16:30. A 43 anni, Atishi, attualmente responsabile dei portafogli di Istruzione, Benessere delle Donne e dei Bambini, Cultura, Turismo e Sviluppo dei Lavori Pubblici, sarà la terza donna a guidare Delhi, dopo Sushma Swaraj e Sheila Dikshit. Insieme a lei, giureranno anche cinque altri ministri, tra cui Saurabh Bharadwaj e Gopal Rai, già membri del governo AAP. La notizia è riportata da The Asian Age. Atishi rappresenta una nuova generazione di leader politici in India, portando avanti le politiche del suo partito a favore dell'istruzione e del benessere sociale.