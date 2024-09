India: Atishi pronta a diventare la nuova Chief Minister di Delhi dopo le dimissioni di Kejriwal

18 Settembre 2024_ Atishi, attuale Ministro dell'Istruzione e delle Finanze, è stata eletta per formare un nuovo governo a Delhi, diventando così la terza donna a ricoprire il ruolo di Chief Minister. La sua nomina segue le dimissioni di Arvind Kejriwal, che ha lasciato l'incarico dopo sei mesi di detenzione per accuse di corruzione, che lui stesso ha definito politicamente motivate. Atishi ha espresso la sua intenzione di continuare l'eredità di Kejriwal, promettendo di mantenere i programmi di welfare della città. La fonte di questa notizia è The Asian Age. La nuova Chief Minister dovrà dimostrare la maggioranza del suo governo nell'Assemblea di Delhi, con le elezioni previste per febbraio 2025.