India: Atlete olimpiche condividono le loro esperienze a New Delhi

25 Settembre 2024_ A New Delhi, le medagliate olimpiche Manu Bhaker e Lovlina Borgohain hanno discusso del loro percorso sportivo e della vita dopo le medaglie. Bhaker, vincitrice di due medaglie di bronzo a Parigi, ha parlato delle emozioni legate alle aspettative e alla pressione sociale, mentre Borgohain ha condiviso la sua esperienza come prima donna dell'Assam a competere a livello olimpico. Entrambe le atlete hanno evidenziato le sfide affrontate dalle donne nello sport e l'importanza di continuare a lottare per il riconoscimento e la sicurezza. La notizia è riportata da Vartha Bharati. L'evento ha messo in luce il crescente supporto per le atlete in India e la necessità di migliorare le condizioni per le donne nello sport.