India: Attacco aereo in Manipur provoca un morto e dieci feriti

01 Settembre 2024_ Un attacco aereo condotto da militanti a Manipur ha causato la morte di una donna e il ferimento di dieci persone, segnando un'escalation significativa nel conflitto nella regione. Questo attacco, avvenuto tramite droni che hanno lanciato granate, ha sollevato preoccupazioni per la crescente violenza in un'area già instabile. In un altro incidente, in Telangana, una donna è morta e suo padre è scomparso dopo che la loro auto è stata travolta da un'alluvione. La notizia è stata riportata da hindustantimes.com, evidenziando la gravità della situazione in India, dove i conflitti etnici e le calamità naturali continuano a colpire la popolazione.