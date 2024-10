India: Attacco dei militanti Kuki a una stazione di polizia in Manipur

19 Ottobre 2024_ Un attacco da parte di presunti militanti Kuki ha colpito la stazione di polizia di Bodobekra, situata nel distretto di Jiribam, Manipur, nelle prime ore di sabato. I militanti hanno aperto il fuoco e lanciato dispositivi esplosivi, ma le forze di sicurezza hanno risposto con un intenso scambio di colpi. Nonostante la reazione immediata, i militanti sono riusciti a fuggire, portando le autorità a intensificare le operazioni di ricerca nella zona. La situazione di sicurezza è stata ulteriormente rafforzata per prevenire ulteriori attacchi e ripristinare la sicurezza nella regione, come riportato da Deccan Chronicle. In un contesto di crescente violenza, le forze di sicurezza hanno anche arrestato membri di gruppi comunisti attivi nella zona, evidenziando le sfide di sicurezza in Manipur, uno stato del nord-est indiano caratterizzato da tensioni etniche e militanti attivi.