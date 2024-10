India: Attacco terroristico contro un veicolo dell'esercito a Gulmarg

24 Ottobre 2024_ Un veicolo dell'esercito è stato preso di mira giovedì sera vicino a Botapather, nella regione di Gulmarg, Jammu e Kashmir. L'attacco ha causato la morte di un portatore civile e il ferimento di quattro soldati, mentre il veicolo apparteneva al 18° Rashtriya Rifles, in servizio nella zona. In un altro incidente, un lavoratore non locale è stato ferito a Pulwama, segnando il terzo attacco contro lavoratori non locali nella Valle del Kashmir nell'ultima settimana. La notizia è stata riportata da The Hindu. Le autorità locali e le forze di sicurezza sono intervenute rapidamente dopo l'attacco, evidenziando la crescente tensione nella regione.