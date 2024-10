India: Attivisti climatici detenuti a Delhi iniziano uno sciopero della fame

02 Ottobre 2024_ Il tribunale superiore di Delhi esaminerà una petizione per la liberazione di Sonam Wangchuk e di circa 80 attivisti climatici detenuti per aver partecipato a una marcia pacifica a favore del clima. Gli attivisti, arrestati dalla polizia il 30 settembre, hanno iniziato uno sciopero della fame in segno di protesta contro le loro detenzioni, che considerano illegali. La marcia, lunga 1.000 chilometri, è iniziata a Leh il 1° settembre e mira a presentare richieste al governo dell'Unione, tra cui l'implementazione del sesto programma per Ladakh. La fonte di queste informazioni è The Free Press Journal. La situazione ha suscitato proteste a Leh, dove i cittadini chiedono lo stato per la loro regione, evidenziando le tensioni tra le autorità e le comunità locali.