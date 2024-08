India: Attrice Payel Mukherjee aggredita a Kolkata, l'episodio solleva preoccupazioni sulla sicurezza delle donne

24 Agosto 2024_ L'attrice bengalese Payel Mukherjee ha denunciato di essere stata molestata da un motociclista mentre si trovava nella sua auto a Kolkata. In un video straziante condiviso sui social media, Mukherjee ha raccontato di come l'aggressore abbia tentato di costringerla a scendere dal veicolo, rompendo il finestrino e ferendole la mano. Questo episodio avviene in un contesto di proteste in corso in tutta l'India per la sicurezza delle donne, dopo un grave caso di violenza. La fonte di questa notizia è outlookindia.com. Mukherjee ha espresso la sua paura per la sicurezza delle donne in West Bengal, sottolineando la gravità della situazione in un momento in cui si svolgono manifestazioni per la sicurezza femminile.