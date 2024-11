India: Aumento degli attacchi terroristici a Jammu e Kashmir con un grave attacco a Srinagar

3 Novembre 2024_ Gli attacchi terroristici nella regione di Jammu e Kashmir stanno aumentando, culminando in un grave attacco a Srinagar, dove è stato lanciato un grande attacco con granate. L'attacco ha colpito un'area affollata vicino a una stazione radio, causando il ferimento di almeno 12 civili. Dopo l'incidente, la polizia del Kashmir ha avviato operazioni di ricerca per catturare i responsabili, mentre tre terroristi sono stati uccisi in scontri separati nella regione. La notizia è riportata da Pragativadi. La situazione di sicurezza a Jammu e Kashmir è complessa, con frequenti scontri tra forze di sicurezza indiane e gruppi militanti, molti dei quali sono sostenuti da elementi esterni, come il Pakistan.