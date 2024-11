India: Aumento degli eventi meteorologici estremi in Tamil Nadu nel 2024

09 Novembre 2024_ Tamil Nadu ha registrato un notevole aumento degli eventi meteorologici estremi nel 2024, con 67 giorni di condizioni meteorologiche estreme, quasi il doppio rispetto ai 27 giorni del 2023. Il rapporto Climate India 2024 evidenzia che l'aumento ha avuto un impatto severo sulla regione, causando danni all'agricoltura, alle infrastrutture e alle comunità locali. Inoltre, il rapporto riporta 25 vittime umane e 149 case danneggiate a causa di questi eventi. La situazione è preoccupante, poiché l'India ha vissuto eventi estremi in 255 dei 274 giorni nei primi nove mesi del 2024, rendendo quest'anno il più critico degli ultimi tre. La notizia è stata riportata da The Hindu. Tamil Nadu è uno degli stati più colpiti, con danni significativi all'agricoltura, aggravando le preoccupazioni per la sicurezza alimentare nella regione.