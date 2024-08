India: Aumento dei casi di dengue e leptospirosi a Mumbai

16 Agosto 2024_ Mumbai ha registrato un significativo aumento dei casi di dengue e leptospirosi nel mese di agosto, secondo quanto riportato dalla BMC (Brihanmumbai Municipal Corporation). Le autorità sanitarie hanno esortato i residenti a prendere misure preventive e a cercare assistenza medica in caso di sintomi. Questo incremento delle malattie infettive ha sollevato preoccupazioni tra la popolazione, spingendo a una maggiore attenzione alla salute pubblica. Le malattie come il dengue, trasmesso dalle zanzare, e la leptospirosi, causata da batteri presenti in acque contaminate, richiedono interventi tempestivi per prevenire ulteriori contagi. La notizia è stata riportata da Hindustan Times. Le autorità locali stanno intensificando le campagne di sensibilizzazione per educare i cittadini sui rischi e le misure di prevenzione.