India: Aumento della discriminazione nelle carceri

12 Luglio 2024_ Nelle carceri indiane si sta registrando un aumento della discriminazione basata sulla casta. I detenuti dalit e appartenenti a minoranze sono particolarmente soggetti a maltrattamenti e abusi. Questo fenomeno solleva preoccupazioni riguardo ai diritti umani e alla giustizia sociale all'interno del sistema penitenziario indiano. Le autorità sono chiamate a intervenire per garantire un trattamento equo e dignitoso per tutti i detenuti. Lo riporta Vartha Bharathi. La situazione evidenzia la necessità di riforme urgenti per affrontare le disuguaglianze sistemiche nelle carceri indiane.