India: Aumento significativo del budget ferroviario per le regioni del nord

25 Luglio 2024_ Il governo indiano ha annunciato un budget ferroviario di 42.312 crore di rupie per le ferrovie in Uttar Pradesh, Bihar, Jharkhand e Uttarakhand per l'anno 2024-25, con un incremento notevole rispetto ai precedenti finanziamenti. In particolare, Uttarakhand riceverà 5.131 crore di rupie, mentre Uttar Pradesh avrà 19.848 crore, con un aumento del 18% rispetto al passato. Le nuove iniziative porteranno a un'accelerazione nella costruzione di nuovi binari e nel rinnovamento delle stazioni ferroviarie, con progetti in corso in diverse aree. La notizia è stata riportata da Sanmarg. Il ministro delle Ferrovie, Ashwini Vaishnaw, ha sottolineato l'importanza di completare i progetti in tempo, richiedendo anche la collaborazione dei governi statali per facilitare le procedure di acquisizione dei terreni.