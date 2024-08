India: Aumento vertiginoso dei casi di frode finanziaria negli ultimi cinque anni

31 Luglio 2024_ I casi di frode finanziaria in India sono aumentati drasticamente, passando da 2.677 nel 2019-20 a 29.082 nel 2023-24, con un incremento del 986%. Il Ministro di Stato per le Finanze, Pankaj Chaudhary, ha evidenziato che le frodi legate a carte di debito, carte di credito e banking online sono in forte crescita, con un importo totale coinvolto che è passato da 129 crore a 1.457 crore di rupie. Nonostante l'aumento delle frodi, il tasso di recupero è rimasto relativamente stabile, passando da 12 crore a 139 crore di rupie. La notizia è stata riportata da Vartha Bharathi. È fondamentale che i consumatori seguano precauzioni durante le transazioni online, come non condividere password e monitorare attentamente le proprie operazioni bancarie.