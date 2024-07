India: Autorità italiane salvano 33 lavoratori indiani da condizioni di schiavitù

13 Luglio 2024_ Le autorità italiane hanno salvato almeno 33 lavoratori indiani da condizioni di lavoro simili alla schiavitù nella provincia di Verona, nel nord Italia. Gli abusi sono stati perpetrati da connazionali che avevano portato i lavoratori in Italia con permessi stagionali, chiedendo 17.000 euro ciascuno per un futuro migliore. I lavoratori erano impiegati in fattorie, lavorando sette giorni su sette e 10-12 ore al giorno per soli 4 euro l'ora, con i salari interamente trattenuti per saldare i debiti. La polizia italiana ha sequestrato quasi mezzo milione di euro dagli abusatori, che sono stati accusati di crimini legati alla schiavitù e allo sfruttamento del lavoro. Lo riporta siasat.com. Le vittime riceveranno protezione, opportunità di lavoro e documenti di residenza legale.