India: AXOR si prepara per il debutto a EICMA 2024 a Milano

31 Ottobre 2024_ AXOR, un marchio internazionale di caschi e filiale della rinomata VEGA Auto, si appresta a debuttare all'EICMA 2024, la più grande esposizione motociclistica del mondo che si tiene a Milano, Italia. Questo evento rappresenta un traguardo significativo per AXOR, evidenziando il suo impegno per la sicurezza, lo stile e la tecnologia all'avanguardia su una piattaforma globale. La partecipazione a EICMA offre a AXOR l'opportunità di presentare i suoi prodotti innovativi a un pubblico internazionale, sottolineando l'importanza dell'industria motociclistica in India e in Italia. La notizia è stata riportata da buffalodespatch.com. L'evento di Milano è atteso con grande interesse, poiché riunisce i leader del settore e appassionati di motociclismo da tutto il mondo.