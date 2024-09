India: Bangladesh richiede l'estradizione dell'ex Primo Ministro Sheikh Hasina

10 Settembre 2024_ Il tribunale per i crimini di guerra del Bangladesh ha avviato la richiesta di estradizione dell'ex Primo Ministro Sheikh Hasina dall'India, accusandola di aver perpetrato "massacri". Le tensioni in Bangladesh sono aumentate a seguito di manifestazioni di massa che hanno portato a scontri violenti, culminati con la fuga di Hasina in India il 15 agosto, ponendo fine al suo governo durato 15 anni. Il procuratore capo del tribunale ha sottolineato la gravità delle accuse, mentre la situazione politica in Bangladesh continua a essere instabile. La notizia è riportata da The Hindu. Sheikh Hasina è una figura politica di spicco in Bangladesh, avendo ricoperto il ruolo di Primo Ministro in diverse occasioni, e la sua estradizione potrebbe avere ripercussioni significative sulla politica regionale.