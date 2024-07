India: Barilla e Hyatt Regency celebrano la gastronomia italiana a Chennai

1 Luglio 2024_ Barilla ha annunciato una collaborazione con Hyatt Regency per promuovere la cucina italiana in India. L'iniziativa prevede sessioni...

1 Luglio 2024_ Barilla ha annunciato una collaborazione con Hyatt Regency per promuovere la cucina italiana in India. L'iniziativa prevede sessioni di formazione per gli chef del Hyatt Regency Chennai, guidate dallo chef Andrea Tranchero, esperto di cucina italiana. Le masterclass si concentreranno sull'evoluzione della pasta nella gastronomia italiana, utilizzando prodotti locali per arricchire i sapori. Barilla, leader nel settore della pasta in Italia, mira a diffondere l'autenticità della cucina italiana in India. Lo riporta hospibuz.com. Questa collaborazione sottolinea l'impegno di Barilla e Hyatt Regency nel celebrare l'arte culinaria italiana e nel promuovere una maggiore comprensione della sua cultura gastronomica.