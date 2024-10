India: Bhutto Zardari chiede dialogo bilaterale con l'India durante il summit SCO

16 Ottobre 2024_ Il Ministro degli Esteri pakistano Bilawal Bhutto Zardari ha sollecitato colloqui bilaterali con l'India, nonostante il rifiuto di New Delhi di impegnarsi in tali discussioni durante il summit dell'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai (SCO) a Islamabad. Bhutto ha sottolineato l'importanza del dialogo tra le due nazioni, affermando che è cruciale riprendere le conversazioni, sia all'interno che al di fuori del contesto SCO. Le sue dichiarazioni arrivano in un momento di tensioni elevate tra i due paesi nucleari, con l'India che insiste sulla necessità di affrontare il terrorismo transfrontaliero prima di avviare un dialogo formale. La fonte di questa notizia è Sanmarg. Il Ministro degli Esteri indiano S. Jaishankar parteciperà al summit della SCO, segnando la prima visita di un ministro indiano in Pakistan dopo quasi nove anni, in un contesto di relazioni tese legate alla questione del Kashmir.