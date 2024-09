India: Bihar chiede sicurezza per studenti dopo attacco a Siliguri

27 Settembre 2024_ Dopo la diffusione di un video in cui due studenti del Bihar vengono molestati a Siliguri, la polizia del Bihar ha richiesto misure di sicurezza per tutti gli studenti bihariani in West Bengal. L'incidente ha coinvolto un giovane locale, Rajat Bhattacharya, che ha minacciato e maltrattato i due studenti durante il loro viaggio per sostenere un esame. In seguito alla pressione della polizia del Bihar, Bhattacharya è stato arrestato. La richiesta di sicurezza è stata inviata anche al commissario di polizia di Siliguri, come riportato da Sanmarg. Questo episodio ha sollevato preoccupazioni sulla sicurezza degli studenti bihariani in altre regioni dell'India, evidenziando la necessità di proteggere i diritti degli studenti durante i loro studi.