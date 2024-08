12 Agosto 2024_ Il leader del BJP, Ravi Shankar Prasad, ha accusato l'opposizione di tentare di danneggiare l'immagine del Primo Ministro Narendra Modi, citando la recente Hindenburg Report come esempio di "interferenza straniera". Il rapporto accusa la presidente della SEBI, Madhabi Puri Buch, di irregolarità, ma il BJP sostiene che sia un attacco infondato per destabilizzare i mercati. Prasad ha anche criticato il Congresso per presunti legami con forze che cercano di creare anarchia economica in India. La notizia è riportata da The Hindu, evidenziando le tensioni politiche in corso nel Paese. Madhabi Puri Buch è la presidente della Securities and Exchange Board of India, l'ente di regolamentazione dei mercati finanziari indiani.