India: BJP annuncia la lista dei candidati per le elezioni dell'Assemblea del Maharashtra

20 Ottobre 2024_ Il BJP ha rilasciato la sua prima lista di 99 candidati per le elezioni dell'Assemblea del Maharashtra del 2024. Tra i candidati di spicco ci sono il vice ministro Devendra Fadnavis, che correrà da Nagpur South West, e il presidente statale Chandrashekhar Bawankule, in lizza da Kamthi. Altri nomi importanti includono i ministri Girish Mahajan e Sudhir Mungantiwar, che si presenteranno rispettivamente da Jamner e Ballarpur. La lista comprende anche Ashish Shelar, Mangal Prabhat Lodha e Rahul Narwekar, che correranno da Bandra West, Malabar Hill e Colaba. La notizia è stata riportata da Sanmarg. Le elezioni dell'Assemblea del Maharashtra sono un evento cruciale per il BJP, che cerca di consolidare la sua posizione nel governo statale.