India: Blockchain, il Paese diventa centro mondiale per la tecnologia

12 Luglio 2024_ L'India è diventata il centro mondiale per la tecnologia blockchain, superando 98 nazioni. Questa tecnologia promette di portare significative trasformazioni nei settori economico, sociale e amministrativo. L'adozione della blockchain in India è vista come un passo avanti verso l'innovazione e l'efficienza. Gli esperti prevedono che l'India possa diventare un leader globale in questo campo. Lo riporta Vartha Bharathi. La tecnologia blockchain è nota per la sua capacità di garantire sicurezza e trasparenza nelle transazioni digitali.