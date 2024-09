India: Bombay High Court dichiara incostituzionali le nuove regole IT contro le fake news

27 Settembre 2024_ Il Bombay High Court ha stabilito che le recenti modifiche alle normative IT, destinate a combattere le notizie false, sono incostituzionali. La corte ha affermato che tali regole violano la libertà di espressione, un diritto fondamentale garantito dalla Costituzione indiana. Questa decisione rappresenta un importante passo per la protezione dei diritti civili in India, in un contesto di crescente preoccupazione per la disinformazione. La sentenza potrebbe avere ripercussioni significative sulle politiche governative riguardanti la regolamentazione dei contenuti online. La notizia è stata riportata da Sanmarg. La sentenza del Bombay High Court potrebbe influenzare altre corti indiane e il dibattito pubblico sulle libertà civili nel paese.