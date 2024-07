India: Bruschetta italiana conquista i palati indiani

6 Luglio 2024_ La bruschetta, delizia italiana a base di pane tostato con pomodori e olio d'oliva, sta guadagnando popolarità in India. Nonostante le differenze con la cucina tradizionale indiana, piatti italiani come la bruschetta stanno trovando un posto nei cuori e nei menu indiani. Durante la stagione dei monsoni, gli indiani stanno sperimentando varianti di bruschetta con verdure stagionali come melanzane, mais, avocado e peperoni. La versatilità della bruschetta permette di creare ricette salutari e gustose, ideali per ogni giorno. Lo riporta slurrp.com. Questa tendenza riflette l'amore crescente per la cucina italiana in India, oltre i classici pizza e pasta.