India: Bulgari celebra il lusso a Bengaluru con una mostra esclusiva

14 Ottobre 2024_ La boutique TimeVallée Art of Time di Bengaluru ha ospitato un evento straordinario dedicato al lusso e all'artigianato, presentando una selezione esclusiva delle creazioni di Bulgari. La serata ha messo in risalto l'arte orologiera dell'iconico marchio italiano, con collezioni come l'OCTO FINISSIMO, nota per la sua straordinaria sottigliezza, e l'OCTO ROMA, che ha affascinato il pubblico con i suoi colori vivaci. Altri pezzi di spicco includevano le collezioni DIVAS' DREAM e SERPENTI, tutte espressioni della ricca eredità romana di Bulgari e del suo impegno per il lusso. La notizia è riportata da mediabulletins.com. Questo evento ha confermato la reputazione di TimeVallée come destinazione di riferimento per gli appassionati di orologi e gioielli di alta gamma a Bengaluru.