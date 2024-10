India: Bulgari lancia la sua prima boutique digitale in India con Priyanka Chopra Jonas

28 Ottobre 2024_ Bulgari, il prestigioso marchio di lusso italiano, ha annunciato l'apertura della sua prima boutique digitale in India, con Priyanka Chopra Jonas come ambasciatrice globale. Questa iniziativa permetterà ai consumatori indiani di acquistare gioielli, borse e orologi Bulgari comodamente da casa. La boutique offrirà anche creazioni ispirate all'India, come il B.zero1 Kada Bracelet e il Bulgari Mangalsutra, accanto a pezzi iconici come i bracciali Serpenti. La notizia è stata riportata da indulgexpress.com, sottolineando l'impegno di Bulgari nel coniugare artigianato tradizionale e innovazione digitale per raggiungere un pubblico più ampio in India.