India: Bulgari punta sul mercato indiano per il suo futuro

01 Agosto 2024_ Bulgari, la celebre maison di moda italiana, ha espresso ottimismo riguardo al mercato indiano in occasione del suo 145° anniversario. L'ex CEO Jean-Christophe Babin ha dichiarato che conquistare anche solo il 10% del mercato indiano dei gioielli in oro rappresenterebbe un grande successo per il brand. Babin ha sottolineato l'importanza di adattare i prodotti alle tradizioni locali, evidenziando come Bulgari abbia modificato alcuni dei suoi gioielli per rispecchiare l'estetica indiana. La notizia è stata riportata da retailjewellerindia.com. Bulgari, noto per la sua eleganza e artigianalità, continua a cercare opportunità di crescita in un mercato che considera unico e promettente.