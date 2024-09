India: Campagna elettorale accesa in Jammu e Kashmir

30 Settembre 2024_ Il ministro della Difesa indiano Rajnath Singh e il presidente del Congresso Mallikarjun Kharge hanno tenuto comizi a Jammu e Kashmir, attaccando le rispettive fazioni politiche mentre si avvicinano le elezioni per l'assemblea. I temi principali della campagna includono il terrorismo, la revoca dell'Articolo 370 e la richiesta di ripristino dello stato per la regione, che è diventata un territorio dell'Unione nel 2019. Le elezioni, che si svolgeranno martedì, vedranno 415 candidati competere per 40 seggi, con un'affluenza elettorale robusta nelle fasi precedenti. La notizia è riportata dal Deccan Chronicle. Le elezioni rappresentano il primo voto per un'assemblea in un decennio in Jammu e Kashmir, una regione contesa tra India e Pakistan, con una popolazione di circa 3,9 milioni di elettori.