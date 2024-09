India: Caso sospetto di mpox in indagine, il governo rassicura

08 Settembre 2024_ Un uomo che ha recentemente viaggiato in un paese con trasmissione di mpox è stato identificato come caso sospetto della malattia, secondo quanto dichiarato dal Ministero della Salute dell'Unione. Il paziente è stato isolato in un ospedale designato e le sue condizioni sono stabili, con il governo che assicura che non c'è motivo di allarmarsi. Sono stati prelevati campioni dal paziente e sono in corso test per confermare la presenza di mpox. La notizia è stata riportata da thehindu.com. Il mpox, precedentemente noto come vaiolo delle scimmie, è una malattia virale che può causare sintomi gravi e si trasmette principalmente attraverso il contatto diretto con fluidi corporei infetti.